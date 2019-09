Die Spende über 6750 Euro wird vom Kinderschutzbund dankend entgegengenommen. Foto: Vivienne Kraus

Osnabrück. Grüne Notfalldosen, in denen im Notfall medizinische Informationen gefunden werden können, konnten in den vergangenen Monaten in Apotheken in und um Osnabrück erworben werden. Der Erlös wurde nun an den Kinderschutzbund gespendet.