Region Osnabrück muss Bund von früherem Zug nach Berlin überzeugen

Osnabrück. Es ist nicht akzeptabel, wenn die Deutsche Bahn die Forderung der regionalen Wirtschaft in Münster und Osnabrück, der IHK und des Kreises mit dem Hinweis auf vermeintlich zu geringes Fahrgastpotenzial einfach so vom Tisch wischt. Jetzt ist die regionale Politik gefragt, den Bund und die Bahn von einer früheren Zugverbindung nach Berlin zu überzeugen. Ein Kommentar.

Wenn es aus Hannover bereits um 2.40 Uhr und um 5.27 Uhr Direktverbindungen nach Berlin gibt, warum soll es dann nicht ausreichend Fahrgäste für einen Zug geben, der um 5.04 Uhr von Osnabrück über Hannover nach Berlin fährt?



Die Region muss mehr Druck machen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Unbestritten ist, dass der Zug nach Berlin klimapolitisch die bessere Alternative ist, als die neue Flugverbindung nach Berlin. Der Flughafen Münster/Osnabrück ist lediglich seiner Aufgabe nachgekommen, eine Fluggesellschaft für den von der Wirtschaft stark nachgefragten Bedarf für eine Verbindung nach Berlin zu suchen. Dieses Angebot sollte allerdings nur eine Übergangslösung sein. Allen Beteiligten ist klar, dass die Bahn auf einer Strecke mit rund drei Stunden Fahrzeit konkurrenzlos wäre, wenn nur die Rahmenbedingungen stimmen würden. Neben moderneren Zügen wie etwa dem Fernzug ECx gehört dazu die für Geschäftsreisende so bedeutende frühere Verbindung, die eine Ankunft am Berliner Hauptbahnhof bis 8.30 Uhr ermöglicht.

Der Bund könnte als Eigentümer der Bahn seinen Einfluss geltend machen, wenn auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) von den Vorzügen dieser früheren Zugverbindung von Münster und Osnabrück nach Berlin am Morgen - und möglichst auch einer späteren Verbindung zur Rückfahrt am Abend - überzeugt werden kann. Wenn die CDU-Bundestagsabgeordneten aus Stadt und Landkreis Osnabrück, Mathias Middelberg und André Berghegger, gemeinsam mit den CDU-Bundestagsabgeordneten aus dem Münsterland in Berlin für die in unserer Region so wichtige Zugverbindungen werben, könnte das sicherlich helfen, das entsprechende Angebot zu schaffen.