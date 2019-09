Osnabrück. 6000 Euro Spenden sammelte das Modehaus L&T in den vergangenen Monaten. Jetzt nahm die Bahnhofsmission in Osnabrück die Spende dankend entgegen. Mit dem Geld ist Großes geplant.

Bereits zum zweiten Mal erhielt die ökumenische Bahnhofsmission am Osnabrücker Hauptbahnhof am vergangenen Freitag eine großzügige Spende des lokalen Modegeschäfts. Für jeden hundertsten Euro, den die L&T-Club-Kunden im Modehaus ausgaben, wurde ein Euro in den Spendentopf gegeben. So kam in gerade einmal einem Monat eine Summe von 6000 Euro zusammen, die bei der Bahnhofsmission für wohltätige Zwecke verwendet wird.

Für Ehrenamt und Einrichtung

Marcel Bohnenkamp, Leiter der Bahnhofsmission erklärt wo das Geld eingesetzt wird: "Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind ein wichtiger Teil unserer Einrichtung. Unter anderem wollen wir mit der Spendensumme für weitere Schulungen und Qualifikationen der Ehrenamtlichen aufkommen." Es sei wichtig, dass sie lernen mit dem Leid umzugehen, dass am Bahnhof alltäglich wäre. Zudem werde die Spende helfe, das Mobiliar der im Aufenthaltsraum zu aktualisieren. " Besonders in der Obdachlosenhilfe seien es die alltäglichen Dinge, die einen großen Einfluss haben. Selbstverständliche Dinge wie zum Beispiel die persönliche Hygiene, stellen Wohnungslose oft vor große Herausforderungen, da es wenige Orte gibt, an denen diese ungestört durchgeführt werden kann.", so Bohnenkamp weiter und verweist auf die Wichtigkeit einer einladenden Atmosphäre in den Räumlichkeiten am Hauptbahnhof.

Wie der Spendenbeirat von L&T die Bahnhofsmission ausgewählt hat? Verschiedene Projekte hätten einen Antrag bei der Spendenförderung des Modehauses gestellt, berichtet Stefan Düing vom Spendenbeirat L&T. Bei der Auswahl des Empfängers komme es besonders auf die Kriterien Ehrenamt, Nachhaltigkeit, Ort und Sinn des Projektes an. So sei die Wahl auf die Bahnhofsmission gefallen, deren Arbeit dem Unternehmen in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen sei.