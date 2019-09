Osnabrück. Ein Auto der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte ist am Wochenende bei einer unerlaubten Spritztour stark beschädigt worden. Nun sucht die Polizei den Schuldigen.

Am Samstag gegen 17 Uhr hatte der Mannschaftstransportwagen noch unbeschädigt in der Halle am Kurt-Schumacher-Damm gestanden. Am Sonntag gegen 10 Uhr stellte die Feuerwehr einen starken Schaden im Frontbereich des Sprinters fest. Die Polizei taxierte den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass sich ein Mitglied der Feuerwehr das Auto unerlaubt ausgeliehen und dabei einen Unfall verursacht hatte, berichtet Polizeisprecher Frank Oevermann. Denn es gibt keine Einbruchsspuren am Gebäude, und an den Schlüssel für das Auto komme man nicht so leicht heran. Die Polizei befrage sämtliche Mitglieder der Feuerwehr.

Dennoch versichert Oevermann: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Die Unfallstelle sei unbekannt. Die Polizei schließt aus, dass sich der Unfall auf dem Gelände der Feuerwehr zugetragen hat.

Es handele sich übrigens nicht um einen Diebstahl, sondern um eine unbefugte Ingebrauchnahme, da der Täter das Fahrzeug zurückbrachte, erklärt Oevermann. Eine Straftat sei es dennoch.

Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein derart stark beschädigtes Feuerwehrauto müsse in Osnabrück oder im Umkreis aufgefallen sein. Zudem könnte an der Unfallstelle ein anderes Fahrzeug oder ein Gegenstand beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.