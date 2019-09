Im Schatten der Christus-König-Kirche findet Freitag und Samstag das Haste Open Air statt. Foto: Holger Jansing

Osnabrück. Der Osnabrücker Stadtteil Haste steht an diesem Wochenende zum zwölften Mal ganz im Zeichen des Open-Air-Festivals, das in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist. Der Erlös kommt komplett wohltätigen Zwecken zugute. 75 Prozent sind für die Partnergemeinde San Nicolas y San Judas in der kubanischen Hauptstadt Havanna bestimmt, 25 Prozent gehen an das Mehrgenerationenhaus der Katholischen Familien-Bildungsstätte in Haste.