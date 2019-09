Alte Bekannte in der Martinikirche in Melle-Buer CC-Editor öffnen

„Blau und weiß, wie lieb ich dich“ – das Schalke-Lied werden die Alten Bekannten am Donnerstag in Melle-Buer wohl nicht singen, wohl aber andere Evergreens. Foto: Costa Belibasakis

Melle. Zum zweiten Mal kommt die Nachfolgeband der Wise Guys, Alte Bekannte, in unsere Region. Am Donnerstag, 12. September, singen sie in der Martinikirche in Melle-Buer. Dann haben sie ihren Zweitling im Gepäck.