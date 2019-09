Osnabrück. Sie verweben europäische und afrikanische Klänge zu einem Sound, der das Publikum augenblicklich in Schwingungen versetzt: die KutiMangoes. Zum dritten Mal legen die Dänen einen Zwischenstopp in der Lagerhalle ein.

Nachdem der Ruf des Bülbül-Vogels für gute Laune gesorgt hat, legt sich eine feine Melodie auf einen dezenten Afrobeat, der alsbald in experimentelle Sphären abgleitet, in denen die Sounds von elektronischen Effekten verfremdet werden.

Wer jetzt wissen möchte, was ein Bülbül-Vogel ist und von welchen Klängen da die Rede ist, der möge sich den Namen KutiMangoes merken. Die dänische Band hat sich auf die Fahnen geschrieben, ihre europäischen Klänge mit denen des afrikanischen Kontinents zu verschmelzen. Dabei ist es den Mitgliedern wichtig, dass sie Ohr, Herz und Körper ihres Publikums in gleichem Maße in Euphorie versetzen. „Afrikanische Musik kann man nicht verstehen. Man kann sie nicht, wie wir es in Europa gewohnt sind, in Schubladen und Kategorien einsortieren und analysieren. Afrikanische Musik kann man nur fühlen“, sagen Gustav Rasmussen und Michael Blicher, die Masterminds der sechsköpfigen Band.

2016 waren die KutiMangoes mit ihren Kollegen für das Album „Made in Africa“ nach Burkina Faso und Mali gereist, um mit dort heimischen Musiker zusammen zu spielen und zu experimentieren. Ihre eigentlich instrumentalen, von satten Bläsersätzen charakterisierten Sounds päppelten sie mit Gesang von einem Sänger auf, den sie auf ihrer Reise kennen gelernt hatten. 2019 sind sie mit dem Album „Afrotropism“ wieder zum Instrumentalklang zurückgekehrt, der aber immer noch eine fulminante Fusion von Norden und Süden darstellt.

„Tropismus wird die Fähigkeit von Pflanzen genannt, auf ihre Umwelt zu reagieren. So wie sich Sonnenblumen immer zur Sonne hinwenden. Daher haben wir unser Album „Afrotropism“ genannt“, sagt Gustav Rasmussen. Will heißen: Der musikalische Blick der Band ist immer nach Afrika gerichtet.

Der Bülbül-Vogel ist übriges ein Haarvogel aus der Familie der Sperlinge, dessen Name aus dem Türkischen, beziehungsweise dem Persischen stammt und „Nachtigall“ bedeutet. Er ist unter anderem in Afrika zuhause und hat eine schöne Stimme…

KutiMangoes live: Freitag, 6. September, 20 Uhr, Lagerhalle