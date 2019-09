Osnabrück. Ein 50-Jähriger ist am Sonntag in einer Osnabrücker Kneipe durch zwei Angriffe binnen kurzer Zeit schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen der gefährlichen Körperverletzung.

Am Sonntag war der 50-Jährige in Begleitung einer 33-jährigen Frau in der Kneipe an der Bremer Straße. Gegen 16 Uhr betraten drei Männer das Lokal. Einer soll ohne Vorwarnung auf die beiden eingeschlagen haben. Er ist etwa 1,90 Meter groß. Danach verließen die drei Männer die Kneipe, teilte die Polizei mit.

Die beiden Opfer hätten daraufhin zur Polizei gehen und dort Anzeige erstatten wollen, berichtet Polizeisprecherin Mareike Edeler weiter. Doch draußen hätten sie die drei Männer gesehen und seien zurück in die Kneipe gegangen, um die Polizei anzurufen.

Das sei ihnen nicht mehr gelungen. Ein Auto habe vor der Tür der Kneipe gestoppt, ein vierter unbekannter Mann habe die Gaststätte betreten, während das Auto mit laufendem Motor auf der Straße gestanden habe. Der Unbekannte habe dem 50-Jährigen unvermittelt mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Er wurde schwer verletzt. Als der Angreifer ein zweites Mal zuschlagen wollte, sei die Frau dazwischen gegangen. Auch sie wurde verletzt. Anschließend floh der Angreifer.

Die Unbekannten sowie die beiden Opfer haben offenbar eine Vorgeschichte, sagt Edeler, ohne Details zu nennen. Namentlich seien die Angreifer der Polizei derzeit nicht bekannt. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu den vier unbekannten Männern oder dem Auto geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-3103 oder 327-2215 zu melden.