Osnabrück. Bereits zum 37. Mal fanden in diesem Jahr die Baumpflegetage der Hochschule Osnabrück auf dem Campus in Haste statt. Wichtige Themen der Veranstaltung waren die Herausforderung durch den Klimawandel und die abnehmende Artenvielfalt.

Klaus Körber war in Aufruhr: "Wenn wir uns um die Linden in den nächsten Jahren nicht gut kümmern, haben wir ein großes Problem." Körber ist Sachgebietsleiter an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, und sein Vortrag zum Thema "Bienenbäume für urbane Räume" wurde ein wilder Ritt durch das Thema Bienen und Baumanpflanzungen - mit besonderem Blick auf die Folgen des Klimawandels.

"Solche Bäume findet man garantiert nicht in Südschweden!"

Die von Körber erwähnte Linde leidet unter der neuen Trockenheit und den erhöhten Temperaturen - zumindest die Sommerlinde, was der Name nicht vermuten lässt. Statt Sommerlinden solle man lieber Silberlinden pflanzen, die vertrügen das veränderte Klima deutlich besser. Dass der Klimawandel ganz grundsätzlich verlange, bei der Auswahl von Stadtbäumen nicht so weiterzumachen wie bisher, steht für Klaus Körber außer Frage: "Wir brauchen in den Städten der Zukunft Bäume, die genetisch für Hitze und Trockenheit ausgelegt sind. Und solche Bäume findet man garantiert nicht in Südschweden."

Um Bienen mit den dringend benötigten Pollen zu versorgen, empfahl Körber vor allem die Purpur-Linde, die man vor allem in Ungarn oft antreffe. "In der Schweiz wird die aber aus Rücksicht auf die Pollen-Allergiker nicht mehr angepflanzt." An diesem Beispiel erkenne man, dass es auch in der Baumpflanzung oft schwer sei, alle Interessen gleichermaßen zu bedienen. Zum Schluss seines Vortrags richtete Körber an seine Zuhörer im rappelvollen Vorlesungssaal noch einen deutlichen Appell: "Helfen Sie durch geschicktes Pflanzen, dass die Bienen von März bis September ausreichend versorgt sind!"

Rund 230 Teilnehmer aus ganz Deutschland

Welche Herausforderungen der Klimawandel und natürlich auch die zunehmende Bodenversiegelung für die Stadtbegrünung darstellen, weiß auch Jürgen Bouillon: "Gute Baumstandorte sind schon teurer als die Bäume. Aber wir investieren ja in die Zukunft", sagte der Osnabrücker Professor für Gehölzverwendung und Vegetationstechnik am Rande eines Vortrags. Bouillon ist der Organisator der Baumpflegetage, Jahr für Jahr bauen er und seine Assistenten ein Programm aus Vorträgen und Workshops, das in diesem Jahr wieder rund 230 Teilnehmer aus ganz Deutschland nach Osnabrück gelockt hat.



"Die meisten Teilnehmer sind Mitarbeiter von Verwaltungen und Baumpflegefirmen", sagte Bouillon im Gespräch mit unserer Redaktion. Da viele Besucher regelmäßig kämen, habe die Veranstaltung auch durchaus etwas Familiäres. "Wer hier noch fehlt, sind die Politiker, die Mitglieder in Stadt- und Gemeinderäten, die über Themen wie Baumanpflanzungen zu entscheiden haben", sagte Bouillon. "Aber da hoffen wir natürlich darauf, dass die Teilnehmer unserer Veranstaltung ihr Wissen weitergeben und dann auch wirklich gehört werden."