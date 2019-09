Osnabrück. Einstimmig hat sich der Rat hinter die Vorschläge von CDU und Grünen zur Verbesserung des Stadtklimas gestellt. Mehr Bäume und begrünte Dächer, entsiegelte Schulhöfe und offene Wasserflächen sollen vor allem die Innenstadt vor dem Hitzekollaps bewahren, außerdem besteht Einigkeit darin, die Grünen Finger als Kaltluftleitbahnen zu erhalten.

