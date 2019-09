Osnabrück . Am Dienstag las Autorin Ulrike Draesner im Blue Note bei der "Littera"-Veranstaltung der Buchhandlung zur Heide aus ihrem aktuellen Roman "Kanalschwimmer", in dem sie einen älterer Mann den Ärmelkanal durchschwimmen lässt.

Ein älterer Mann schwimmt durch den Ärmelkanal. Dieses Bild stand Ulrike Draesner vor Augen, ehe sie mit dem Schreiben ihres Romans begann. Dem Bild folgten die Fragen, wie und warum der Mann in den Kanal gekommen sein könnte. Ergebnis dieser Überlegungen ist der Roman "Kanalschwimmer", aus dem Ulrike Draesner am Dienstag bei der "Littera"-Lesung der Buchhandlung zur Heide im Blue Note las.

Mit ruhiger Stimme entführte die in Berlin lebende Autorin ("Eine Frau wird älter") das Publikum in Leben, Denken und Fühlen des 62-jährigen britischen Naturwissenschaftlers Charles. Vor dessen Kanal-Abenteuer steht zunächst eine handfeste Lebenskrise, als ihm seine Frau Maude eröffnet, künftig eine Dreier-Beziehung mit ihm und Jugendfreund Silas führen zu wollen. Die nicht ungefährliche Kanaldurchquerung zwischen Dover und Calais gerät für Charles somit zur Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und nicht zuletzt mit dem eigenen Älterwerden.

In einer sensiblen Mischung aus Naturalismus, Psychologie und Poesie schilderte Ulrike Draesner die Vorbereitungen zur Kanalüberquerung, Charles´ Empfindungen beim Schwimmen ("Es war, als treibe er in ein Löwenmaul. Er war nun das Wasser selbst.") oder seine Erinnerungen an die erste Begegnung mit Maude und deren Schwester Abigail in Westerland auf Sylt. Mit Spannung schilderte Ulrike Draesner schließlich, wie Charles im Wasser von drei Drohnen umkreist wird - eine weitere Herausforderung für ihren älteren Mann im Ärmelkanal.

Ulrike Draesner, "Kanalschwimmer", Roman, Hamburg: mareverlag, 2019, 176 Seiten, 20 Euro. ISBN 978-3-86648-288-3.