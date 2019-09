Osnabrück. Am vergangenen Samstag feierte die katholische Jugendhilfe bei bestem Wetter mit Live-Musik und Show-Einlagen. Bei kühlen Getränken und allerhand Leckereien konnten die Besucher den letzten Sommertag genießen.

Rund 1500 Besucher ließen am Samstagnachmittag den Sommer auf dem Sommerfest der Don Bosco Jugendhilfe ausklingen. Die Jugendhilfe bot Familien, Nachbarn und Freunden ein buntes Programm. Die Gruppen des Hauses zeigten auf der Bühne nicht nur Gesang, sondern auch Akrobatik. "Die Kinder haben sich die Choreographie dazu selber ausgedacht und einstudiert", berichtet Christoph Flegel, Leiter der Einrichtung.

Neben den Aufführungen der Kinder gab es auf de Gelände verteilt weitere Attraktionen. Während eine Slackline, Menschenkicker und Dosen werfen für interaktiven Spaß sorgten, ließ sich bei verschiedenen Bastelangeboten die Sonne genießen. Kinder und Jugendliche konnten bei einer Groschenkirmes ihr Glück versuchen, während auf der Bühne eine Jugendband für gelöste Stimmung sorgte.

Ein weiteres Highlight war der Kran, mit dem die Besucher 50 Meter in die Höhe fahren konnten und den Ausblick auf das Sommerfest und die Stadt genießen konnten. "Der Kran war sehr beliebt, sodass unsere Gäste bis 18.30 Uhr hochgefahren wurden", erklärt Flegel. Für die nötige Energie, um die zahlreichen Angebote zu erkunden, sorgte eine große Auswahl am Kuchenbuffet und Grill. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Flegel ein positives Resumé und freut sich auf das nächte Sommerfest in zwei Jahren.