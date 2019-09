Osnabrück. Laufen für den guten Zweck – und dazu noch kulinarische Spezialitäten genießen: Ende September findet rund um den Rubbenbruchsee der "Erste Norddeutsche Charity-Goumetlauf" zugunsten der geplanten Arche für bedürftige Kinder in Osnabrück statt.

Eine Laufstrecke, die gesäumt ist von Versorgungsstellen illustrer lokaler Gastronomen? Ein sportlich-kulinarischer Traum, der am 28. September wahr wird, wenn am Café-Restaurant am Rubbenbruchsee der Startschuss für den ersten Norddeutschen Charity-Gourmetlauf fällt.

Auch Gehen möglich

Egal, ob man einen Spaziergang mit oder ohne Walking-Stöcken daraus macht oder tatsächlich läuft: Mitmachen können alle ab 12 Jahren, die den Genuss feinster kulinarischer Spezialitäten mit Bewegung an der frischen Luft kombinieren möchten – und dabei noch etwas Gutes für andere tun. Denn ein nicht unbeträchtlicher Teil der Startgebühr, in der sämtliche Speisen und Getränke enthalten sind, fließt an die neue Arche, die als erste in Niedersachsen bis zu 80 Kindern aus sozial und finanziell schwachen Verhältnissen Angebote zur Betreuung und zur Freizeitgestaltung ermöglichen soll.

Bürokratische Hürden

„Wir haben bereits einige Objekte dafür im Auge, die sich in der Nähe von Schulen und in Brennpunktstadtteilen wie dem Schinkel befinden“, verrät John McGurk vom Verein „Sportler 4 a childrens world“, der das Projekt angestoßen hat. Aber auch, dass man noch mit einigen „bürokratischen Hürden“ zu kämpfen habe. Noch in diesem Monat würden Verantwortliche der Kinderhilfsorganisation aus Berlin nach Osnabrück kommen, um die Dinge voranzutreiben, zeigt sich McGurk aber zuversichtlich, die Osnabrücker Arche verwirklichen zu können. (Weiterlesen: John McGurks Autobiographie: Vom geprügelten Kind zum gefeierten Spender)

Spaß steht im Vordergrund

Gelder dafür sollen dann in Zukunft in jedem Jahr kulinarisch erlaufen werden. Nach Vorbildern aus Frankreich und Süddeutschland sei es geplant, irgendwann die „innovativsten Kostüme“ oder die „größte Gewichtszunahme“ zu prämieren, sagt Gastronom Carsten Lingemann, der die ungewöhnliche Charity-Aktion initiiert hat. Denn schließlich handele es sich um den einzigen Lauf, bei dem man nicht ab-, sondern zunehme.

Zehn-Gänge-Menü

Auf zehn Kilometern quer durch das Heger Holz und rund um den Rubbenbruchsee befinden sich ebenso viele „Futterstellen“, die hochwertig bestückt sind – von Antipasti über Tapas und Gegrilltem bis hin zum Dessert an der Minigolfanlage und ein Pasta-Buffet am Ziel zur Belohnung. Zieht man dann noch den guten Zweck hinzu, gebe es „kaum noch Ausreden“, da nicht mitzulaufen, findet nicht nur McGurk, für den die Arche eine „Herzensangelegenheit“ ist.

Noch Startplätze frei Anmeldungen für den 1. Norddeutschen Charity-Gormetlauf sind noch bis zum 20. September möglich über www.laufen-os.de. Startgebühr 50 Euro, inklusive 20 Euro für die Arche.