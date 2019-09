Osnabrück. Frei nach dem Roman "Der Honiggarten" entwirft Regisseurin Annabel Jankel ein gelungenes Sittengemälde und Frauenporträt einer von starren Konventionen und Tabus geprägten ländlichen Gemeinschaft des Jahres 1952. Mit Oscar-Preisträgerin Anna Paquin ("Das Piano").

Die Ehe ist gescheitert. Das Geld ist knapp. Und der Sohn leidet zu allem Überfluss auch noch als klassisches Mobbing-Opfer in der Schule. Als allein erziehende Mutter hat es Lydia (Holliday Grainger) im ländlichen Nachkriegs-Schottland des Jahres 1952 wahrlich nicht einfach. Als sie über ihren zehnjährigen Sohn Charlie (Gregor Selkirk) die ebenfalls allein lebende Dorfärztin und Bienenzüchterin Jean (Oscar-Preisträgerin Anna Paquin) kennen und lieben lernt, droht Unheil durch das missgünstige, von bigotten Moralvorstellungen geprägte Umfeld.

„Wenn man den Bienen seine Geheimnisse erzählt, dann fliegen sie nicht fort“, erfährt der Erzähler Charlie in dem elegant fotografierten Frauendrama „Der Honiggarten – Das Geheimnis der Bienen“. Regisseurin Annabel Jankel setzt in ihrer Verfilmung des Bestsellers „Der Honiggarten“ von Fiona Shaw auf wirkungsvolle Perspektivwechsel zwischen kindlichen Wünschen, Träumen und Ängsten und der mitunter brutalen Erwachsenenwelt. Das gelungene Sittengemälde taucht tief ein in die von Tabus und starren Konventionen geprägten gesellschaftlichen Verhältnisse, die aus vielerlei Gründen in private Katastrophen führten.

Der Honiggarten – Das Geheimnis der Bienen. GB 2018. R.: Annabel Jankel. D.: Holliday Grainger, Anna Paquin. Laufzeit: 108 Minuten. FSK: ab 12.