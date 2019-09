Osnabrück. Am Freitag, 6. September, veranstaltet die Bürgerlobby Klimaschutz ihren ersten Workshop in Niedersachsen. Wer an Diskussionen rund um das Thema Klimaschutz teilnehmen möchte, kann sich online anmelden oder spontan in der Lagerhalle vorbeischauen.

Auf Augenhöhe diskutieren

Wie können sich Einzelpersonen in die Klimapolitik einbringen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Bürgerlobby Klimaschutz in Deutschland seit 2015. In Gesprächen mit Abgeordneten und aktiver Öffentlichkeitsarbeit versucht die Lobby den Klimaschutz in der politischen Agenda zu fördern. Nicht nur in den lokalen Ortsgruppen versuchen die Mitglieder der Lobby mit Politikern ins Gespärch zu kommen, sondern auch bei alljährlichen Treffen in Berlin. Unter dem Motto "Lasst uns das Klima wandeln", veranstaltet die Bürgerlobby am Freitag den ersten Workshop in Niedersachsen.

Bei der dreistündigen Veranstaltung in der Lagerhalle solle es vorrangig darum gehen, wie man gute Diskussionen zu umstrittenen Themen führt, berichtet Anke Vonhoff-Rickelt, die sich in der Lobby engagiert. Gestaltet wurde der Workshop rund um das Thema der CO2-Bepreisung. "Die Teilnehmer lernen die Grundlagen für eine ausgeglichene und sachliche Diskussion, denn gerade bei kontroversen Themen verfällt man oft in ein belehrendes Muster.", beschreibt Vonhoff-Rickelt die bevorstehende Veranstaltung. Geführt wird der Workshop unter anderem von Martin Delker, einem Vorstandsmitglied der Bürgerlobby Klimaschutz.

Zwischen Politik und Bürger

Der Klimaschutz sei ein globales Thema, mit dem sich dennoch jeder auseinandersetzen sollte. Viele fühlten sich machtlos mit ihren alltäglichen Maßnahmen zum Klimaschutz und genau da vermittle die Bürgerlobby zwischen Politik und Bürger, erklärt Vonhoff-Rickelt den Wirkungsbereich der Lobby. Man wolle zeigen, dass der Einzelne durchaus etwas bewegen könne.