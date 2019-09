Osnabrück. Für das Jahr 2020 plant die Stadt Osnabrück Rekordinvestitionen in Höhe von 95 Millionen Euro. Wohin das Geld fließen soll, gab Finanzvorstand Thomas Fillep am Dienstag im Rat bekannt. Eins scheint schon jetzt klar: Die 100.000 Euro für den nächsten Ossensamstag kommen erstmals wieder komplett aus der Stadtkasse.

