Osnabrück. Der Osnabrücker Rat kommt am Dienstag, 3. September 2019, zu einer neuen Sitzung zusammen. Wir begleiten die Sitzung ab 17 Uhr live im Ticker.

Ipsam provident dignissimos velit. Eum voluptatum et ea magnam. Aspernatur deleniti et quos. Illum et aut odit consequuntur perferendis magni. Ipsam quibusdam eos consequatur quia. Et provident corrupti cumque repellendus qui. Dolores consequatur assumenda autem non deleniti asperiores. Explicabo ut autem incidunt sunt id. Qui iure neque assumenda quis. Distinctio nemo autem voluptatum hic. Porro dolorum est quia optio quia esse sit. Vel velit provident quia maxime.