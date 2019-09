Osnabrück. Viele Menschen waren gekommen, um gegen Krieg, Ausgrenzung und Faschismus zu demonstrieren: Vor dem Osnabrücker Rathaus begann die Demonstration am geschichtsträchtigen Datum des 1. September zum Antikriegstag 2019. Genau vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Die Demonstration war Teil eines breit angelegten Programms.

Die Veranstaltung begann mit der Vorführung des Kinofilms „Der letzte Jolly Boy“ im Cinema Arthouse. „Wir haben uns sehr gefreut, dass schon so viele da waren“, sagte Johannes Wolf, von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA). „Im Anschluss, genau an diesem Platz am Rathaus, startet die Demonstration. Sie geht hier vom Rathausplatz zum DGB-Gewerkschaftshaus. Dort wird es dann ein Antikriegsfest geben.“ Der VVN-BdA organisierte die Demonstration in Kooperation mit dem DGB und fungierte auch als Anmelder. Nach und nach fanden sich dann immer mehr Menschen vor dem Rathaus zusammen und schwenkten ihre Fahnen.

Der VVN-BdA wurde 1947 von ehemaligen KZ-Häftlingen als Verein gegründet. Das Hauptmotto lautet heute noch: nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. An die Gefahren des Krieges möchten die Mitglieder erinnern. „Auch um die Kontinuität aufzuzeigen“, erklärte Eveline Wefer-Kamali, Mitglied des VVN-BdA-Organisationsteams. „Es ist 80 Jahre her, dass die Faschisten Polen überfallen haben, nun soll das Budget für Waffen und für Kriegsvorbereitungsmaterialien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt werden, um dieses sogenannte Zwei-Prozent-Ziel, das eingefordert wird, zu erfüllen.“

Wefer-Kamali ist es wichtig, die Hintergründe aufzuzeigen und zu erklären, an welcher Stelle Rüstungsgelder sinnvoller eingesetzt werden könnten. „Wir können bei Kitas anfangen, wir können die Pflege begucken, wir können den Wohnungsmarkt begucken. Wir rüsten auf, statt zum Beispiel im sozialen Bereich zu investieren. Das stiftet sozialen Unfrieden. Die Rechten haben immer mehr Aufwind und das kommt natürlich auch dadurch dass die Leute nicht verstehen, wieso das so ist.“

Olaf Cramm ist Gewerkschaftssekretär des DGB und war Teil der Demonstration. „Wir veranstalten traditionell als Gewerkschaft den Antikriegstag“, sagte Cramm. „Eine Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Konvention der Menschenrechte, die von der UN verabschiedet wurde, in Anerkennung dessen, dass alle Menschen gleich sind und gleiche Rechte haben müssen.“ Zu diesem Thema ist im DGB-Haus eine Ausstellung zu sehen. Auf mehreren Tafeln wird die Zeitgeschichte prägnant und mit Denkbrücken verdeutlicht.

Der VVN-BdA möchte gemeinsam mit dem DGB ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Der Verein stellt sich gegen Bundeswehreinsätze und möchte im Ausland stationierte Truppen abziehen lassen. „Es haben sich verschiedene Gruppen angemeldet, etwa Die Linke, DKP, MLPD und Grüne wollen auch kommen“, sagte Wolf. „Ich würde mich sehr freuen, wenn das eine bunte Mischung wird, damit wir hier ein schönes breites Bündnis haben, was gegen Krieg demonstriert und für Abrüstung ist.“ Zu den zahlreichen Gruppen schlossen sich auch Mitglieder der Partei "Die Partei", der Omas gegen rechts und die Osnabrücker Friedensinitiative der Demonstration an.