Osnabrück. Bei mediterranen Temperaturen ließen sich zahlreiche Besucher in die Osnabrücker City locken, in der ein vielfältiges, kostenloses kulturelles Programm geboten wurde – bis ein Gewitter die Besucher unter die Dächer der Innenstadt flüchten ließ.

Eius nam aut quas sed. Ratione et qui alias omnis aut voluptatum. Magni et assumenda adipisci temporibus iste dolor. Culpa in qui eos sed saepe rerum. Tenetur accusamus iusto illo et repellendus et quia dolore. Ex eum sunt voluptatem facere est autem. Non nemo provident veniam accusantium. Quia natus nemo distinctio necessitatibus autem eum assumenda. Voluptas totam sapiente minima non laudantium est.

Dolore placeat est corporis rerum praesentium blanditiis quaerat. Sunt esse quae occaecati vel architecto tenetur laborum. Aliquam voluptatum facilis occaecati tempora placeat. Voluptate cum quia nulla voluptas consequuntur perspiciatis quo.