"Brücke bauen und Barrieren abschaffen" beim Afrika-Fest in Sutthausen

Der Kleidungsstil ist Teil der Kultur, zeigen und erfahren (von links) Salma (5) Yassin, Julie Tiemann-Nataga, Larissa Haunhorst, Julia und Djuri (3) Yassin, Annie Boyomo und Natalja Chmelkow. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Bereits zum dritten Mal verwandelte sich das Marienheim in Sutthausen am Sonntag in den Schauplatz des Afrika-Festes. Mit einem abwechslungsreichen Programm wollten die Veranstalter damit einen Teil dazu beitragen, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen.