Osnabrück. Hendrik Eggermann und Marcel Möller haben am Samstagabend im Alando die dritte Osnabrücker Steel-Dartsmeisterschaft und damit den "Filmpassage Cup" im Doppel gewonnen.

Die beiden setzten sich beim Turnier locker gegen die Konkurrenz aus der Region durch. „Wir hatten ein wirklich starkes und ausgewogenes Feld“, freute sich Veranstalter Christian Schäfer. „Viele der Spieler haben einen Average – also eine Durchschnittspunktezahl mit drei Darts – zwischen 80 und 100.“

Dass sich letztlich die „Young Generation“ durchsetzen würde, zeigte sich schon früh. Hendrik Eggermann und Marcel Möller sind auf dem Weg, professionelle Dartspieler zu werden. „Täglich mindestens eine Stunde werfen, ist das Minimum“, sagte Eggermann. Im letzten Jahr war er 57. der Jugendweltrangliste und konnte sich für die Jugend-Weltmeisterschaft qualifizieren. Möller ist seit einiger Zeit bei den regionalen Turnieren und in der Niedersachsenliga erfolgreich. In den vergangenen Jahren konnte er die Stadtmeisterschaft bereits im Einzel und Doppel gewinnen. Das Turnier im Alando ist für die Dartspieler immer etwas Besonderes. „Der Walk On, die Zuschauer, die Publikumsunterhaltung, die Scheiben auf der Bühne – das ist schon toll“, meinte die „Young Generation“ vor der Finalrunde.



Im kommenden Jahr will Organisator Christian Schäfer noch mehr Amateuren eine Chance geben. „Die Vorrunden können dann noch mehr Hobbyspieler aus dem Keller locken“, meint er. Dart hat in den vergangenen Jahren immer mehr Fans gefunden. In vielen Kneipen wird gespielt. Neben dem Steel-Dart, bei dem mit Pfeilen mit Stahlspitze geworfen wird gibt es auch eine Variante mit Plastikspitzen. Diese wird meist auf automatische Spezialscheiben gespielt. Beim Steel-Dart zählt ein Schiedsrichter die Punkte.