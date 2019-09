Gewitterblitze sorgten in der Nacht zum Sonntag in der Region Osnabrück zwar für Beleuchtung, zum Glück aber kaum für Schäden. Foto: Ralph Peters

Osnabrück. Nur zu wenigen witterungsbedingten Einsätzen wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gerufen. Die schwere Gewitterfront richtete in der Region Osnabrück lediglich geringe Schäden an. Einen spektakulären Blitzeinschlag meldet die Lengericher Feuerwehr.