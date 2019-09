Osnabrück. Die christlichen Kirchen im Süden der Stadt Osnabrück unterstützen das Bündnis Seebrücke. Seit dem Wochenende hängen an der evangelischen Lutherkirche und der katholischen Kirche St. Joseph am Schölerberg die orangefarbenen Banner der Osnabrücker Hilfsorganisation.

Vor der gerade an der Nordwand des Luther-Kirchturms aufgehängten Fahne mit der Aufschrift "Europa humanitär!" erklärte der lutherische Pastor Hilko Danckwerts seine persönliche Einstellung zur Seenotrettung. "Die christliche Seefahrt lässt niemanden im Stich", dieser Satz seines Großvaters, eines friesischen Seemanns, bekomme angesichts der aktuellen Situation im Mittelmeer für ihn heute ein besonderes Gewicht. Was jetzt vor der Küste Italiens passiere, sei genau das Gegenteil des für Seeleute selbstverständlichen Grundsatzes: Viele Menschen würden nicht aus Seenot gerettet, stattdessen Retter kriminalisiert. Das Handeln der Schlepper sei natürlich nicht in Ordnung. Aber um ihnen das Handwerk zu legen, dürfe man nicht die Menschen ertrinken lassen, sondern müsse etwas gegen die Fluchtursachen unternehmen.

Schiff mitfinanzieren

Das Aufhängen eines Banners sei natürlich "Symbolpolitik". Der Kirchenvorstand der Südstadtkirchengemeinde unterstütze aber eine Überlegung der EKD, sich an der Finanzierung eines Rettungsschiffs zu beteiligen, das dann von einer erfahrenen Rettungsorganisation eingesetzt werden soll. Diese Idee sei im Rat der EKD umstritten. Danckwerts forderte die Anwesenden auf, dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm mitzuteilen, dass sie das Vorhaben begrüßten.



Renate Vestner-Heise von der Seebrücke Osnabrück informierte unter anderem über die Situation für die Besatzungen der Rettungsschiffe und die Flüchtlinge, die zum Teil tagelang auf engstem Raum vor italienischen Häfen ausharren müssten, bevor sie an Land gelassen werden. Ingeborg Tömmel von der Seebrücke Osnabrück betonte, dass die Initiative auch daran arbeite, auf Landesebene ein Aufnahmeprogramm schneller zu realisieren.