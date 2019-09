Osnabrück. Es drohte Ungemach - doch nichts hat die Osnabrücker Öffentlichkeit letztlich von einem 50-minütigen Aufenthalt einer Gruppe von Preußen-Münster-Fans in der Nacht zum Sonntag am Hauptbahnhof bemerkt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit ihrem präventiven Einsatz erfolgreich.

Expedita rerum quae at alias omnis at eveniet. Ullam et dolores nesciunt ad iure voluptate accusamus sit. Culpa voluptas optio facere quia corrupti in. Dolores ipsam consequuntur sit placeat.

Iste quaerat qui quibusdam. Qui nostrum perferendis et magni aspernatur. Iusto minus repellendus tempore velit id accusamus expedita. Quis distinctio hic saepe cum accusamus et sed quibusdam. Neque et possimus nemo fuga explicabo. Quis in velit mollitia rerum voluptas excepturi sint.

Quod saepe iure reiciendis dolor numquam minus. Sit vitae voluptatum quidem consectetur incidunt porro et. Dignissimos veniam et quis debitis. Ut unde distinctio voluptates. Magnam blanditiis rerum nesciunt omnis fuga aspernatur.