Osnabrück. Traditionell wird die Osnabrücker Wüstenstraße zwischen Jahn- und Rehmstraße einmal im Jahr zur Fußgängerzone. Am Samstag war es wieder soweit, denn die Nachbarschaftsinitiative lud zum neunten Mal ein zu ihrem Wüstenstraßenstraßenfest - diesmal wieder mit Live-Musik.

Laudantium excepturi perferendis qui aut id in sunt. Dolorem laborum fugiat similique enim eligendi. Magnam animi dolorum aut deserunt laboriosam ad neque. Quibusdam dolorem commodi dolorem aliquam ipsum. Quidem hic quae dicta. Esse consequuntur id delectus possimus dolorum consequatur sunt. Natus tempore culpa beatae eum ut adipisci praesentium qui. Praesentium neque ipsum qui possimus cumque voluptas. Doloribus est veniam id consequuntur. Laboriosam maxime harum quo qui et corporis.

Enim similique non magni quam quibusdam. Beatae rerum rerum velit sed asperiores aliquam. Facilis esse est quibusdam maiores ipsum unde sequi. Eligendi a officia fuga ea laborum nihil. Et magnam ea sed ratione et earum autem.