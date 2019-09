Osnabrück. Starke Frauen gibt es überall und in allen Altersklassen. Sechs von ihnen stellt die Wanderausstellung „Stille Heldinnen – Das Leben nachhaltig gestalten“ des Helpage Vereins vor, die am Samstag, dem 31. August, im Haus des Ballsport Vereins in Osnabrück eröffnet wurde.

Die „Stillen Heldinnen“ sind sechs Großmütter aus der Region Kagera in Tansania. Im Jahr 2017 haben Mitglieder von Helpage eine Fotoreise in Tansania gemacht. Die daraus entstandene Ausstellung hat Ausschnitte aus den Leben der Frauen porträtiert, die vor allem eines ausdrücken: Die Würde und Stärke dieser Frauen im herausfordernden Alltag, sowie ihren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung. Mit bereitgestellten Virtual-Reality-Brillen kann der Besucher dreidimensional in die Fotos eintauchen.

Helpage Deutschland ist ein entwicklungspolitischer Verein mit Sitz in Osnabrück, der sich international gegen Altersdiskriminierung und Altersarmut einsetzt. Ausstellungen sind ein Teil des Konzepts. „Das Projekt basiert größtenteils auf der Auszahlung von Minirenten. In Tansania gibt es keine staatlichen Renten und durch das Projekt bekommen Großmütter und Großväter eine monatliche Rente ausgezahlt, um die alltäglichen Bedürfnisse stillen zu können“, erklärte Larissa Nardmann, Ausstellungsbetreuerin von Helpage. Die ausgestellten Fototafeln erzählen von dem Leben der sechs Großmüttern, aber auch wie diese ihren Alltag meistern. Die Protagonistinnen kommen dabei zu Wort, denn zur Nachhaltigkeit haben die Frauen viel zu sagen, etwa wie man nur mit der Kraft der Sonne das Wasser reinigt.

Selbstverteidigungskurse und Sparfonds

Aus Vereinsperspektive will der Ballsport Verein mit der Ausstellung auf das Thema Afrika und andere Länder aufmerksam machen. „Die Haltung von Menschen wird da relativ unsensibel und wir wollen da im Rahmen des Sports aufklären“, sagte der zweite Vorsitzende Marcel van Deyk. „Wir sind seit längerer Zeit in Kontakt mit Helpage, auch aufgrund des Sechs-Stunden-Laufes. Hintergrund für uns ist stadtteilorientiert zu arbeiten und Zugänge zu ermöglichen“, erläuterte van Deyk. Dazu gehört es auch sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in einer globalen Welt, im Kontext des Lokalen auseinander zu setzen. So kamen über den Sechs-Stunden-Lauf Gelder für Helpage Projekte zusammen. „Es gibt Selbstverteidigungskurse für Großmütter. Es gibt Sparfonds. Es gibt eine Gruppe die Lesen und Schreiben lernt. Und die lokale Partnerorganisation setzt sich vor Ort ein, dass es irgendwann eine staatliche Rente gibt“, sagte Nardmann.

Die dargestellten Schicksale sollen eine Brücke zu der Agenda 2030 bauen und geben sechs der insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein Gesicht. Auf diese Weise soll die Ausstellung die Notwendigkeit eines globalen Umdenkens, aber auch die Wichtigkeit eines generationsübergreifenden Zusammenhalts zeigen. Die Ausstellung ist bis zum 15. September zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.