Osnabrück. Chorleiter Stephan Lutermann und Choreograph Lars Scheibner inszenierten im Alando Ballhaus ein spektakuläres Statement für das Miteinander. 16 Sänger und Tänzer aus neun Nationen legten die Widersprüche der menschlichen Seele frei.

Bereits vor fünf Jahren hatte Stephan Lutermann, der Kirchenmusiker und Chorleiter am Theater Osnabrück, den Choreographen Lars Scheibner kennen gelernt und mit ihm zusammen das Stück „The Tyger“ konzipiert. Nach der Uraufführung vor zwei Jahren im Berliner Tanztempel Berghain fand sich jetzt aufgrund der Förderung durch die Felicitas und Werner Egerland-Stiftung noch einmal die Möglichkeit, das Ensemble Choreos für Proben und Aufführungen in Osnabrück zusammenzuführen.

Da stehen die vollkommen weiß gekleideten Protagonisten auf der Empore des Alando Ballhauses, klatschen mit ihren Händen an ihre Oberschenkel, bis Akkordeonist Julius Schepansky sein Spiel beginnt, das sich alsbald mit dem Chorgesang vereint. Das Titelstück des Komponisten Tommy Anderson interpretiert das Ensemble, bis die Sänger wie tot über der Balustrade zusammenbrechen.

Ensemble agiert motiviert

Zu den „Songs Of Love“ von Sven-David Sandström berappelt sich der Chor. Gemeinsam begibt er sich zu einem Tanzpodest, das mitten im Erdgeschoss des Ballhauses aufgebaut wurde. Hier entspannt sich, minimalistisch und höchst effektiv von der Beleuchtung in Szene gesetzt, eine fantastische Reise in die Psyche des Menschen, in der es von Widersprüchen nur so wimmelt. Liebe und Hass, Distanz und Nähe, Sanftheit und Aggression bestimmen die Interaktion des überaus motiviert agierenden Ensembles.

Gerade weil der Fokus bei der Auswahl der Mitwirkenden hauptsächlich auf den vokalen Qualitäten lag, beeindruckt der gemischte Chor umso mehr mit seinem intensiven Körpereinsatz. Eine seltene Fusion, die vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus honoriert wird.