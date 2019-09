Fit im Umgang mit Neugeborenen: Im Kurs "Bald Oma, bald Opa?" der katholischen Familienbildungsstätte in Osnabrück bereitet Kursleiterin Katrin Epheser die Teilnehmer Doris Rodewald, Dieter Rodewald und Anne-Marie Vogeler auf das neue Familienmitglied vor. (von links) Foto: Leonie Bauer

Osnabrück. Vorbereitungskurse für werdende Eltern gibt es viele, doch was ist mit der restlichen Familie? Die katholische Familienbildungsstätte in Osnabrück bietet zukünftigen Großeltern, Tanten, Onkeln und anderen Angehörigen in einem Kurs die Möglichkeit den Umgang mit Neugeborenen zu üben.