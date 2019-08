Osnabrück. Mit Aufklebern will die Katholische Arbeitnehmer Bewegung Osnabrück (KAB) ab sofort zur freiwilligen Geschwindigkeitsregulierung auf Autobahnen aufrufen. Ein hochrangiger Kirchenvertreter und Regionalpolitiker bekunden Zuspruch.

"Die Erde wurde uns anvertraut und wir dürfen sie nicht zerstören, da ist es ein kleiner Schritt sich selber ein Tempolimit zu setzen." Theo Paul, Generalvikar im Bistum Osnabrück, spricht seine Unterstützung für die Initiative des KAB Osnabrück aus. Es sei wichtig, dass jeder versuche etwas zum Klimaschutz beizutragen, auch wenn es sich nur um die selbst gewählte Geschwindigkeit auf der Autobahn handle, so Paul weiter. Auf dem Auto des Generalvikars klebt der auffällige Aufkleber der KAB bereits.

Für mehr Gelassenheit auf der Straße

Auch die zukünftige Landrätin Anna Kebschull befürwortet die eigenverantwortliche Geschwindigkeitsregulierung auf 130 km/h. Auf der Autobahn langsamer zu fahren sei naheliegend und nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Als Umweltpolitischer Sprecher im Landtag stimmt Martin Bäumer zu und geht mit gutem Beispiel voran. Er fährt ein Elektroauto. "Natürlich stößt man mit einer solchen Initiative immer auf Widerstand. Viele Autofahrer sehen sich in ihrer Fahrweise eingeschränkt, aber ein Tempolimit entschleunigt den Straßenverkehr und nimmt die Hektik von den Autobahnen." Trotz großer Begeisterung für den Vorstoß der KAB sind sich die Beteiligten bewusst, dass es sich lediglich um einen weiteren Impuls für ein bewussteres Verhalten im Straßenverkehr und im Umgang mit der Umwelt handelt.

Idee aus Voxtrup

Ins Leben gerufen wurde die Initiative bereits im Herbst letzten Jahres. Die Ortsgruppe aus Voxtrup habe den Antrag gestellt, berichtet der Vorsitzende Ralf Postberg: "Innerhalb der KAB war es uns wichtig, von den gewohnten Themen der Arbeitspolitik loszukommen. Wir wollten uns mit einem Thema beschäftigen, dass man aktiv anpacken kann, an dem man mitwirken kann." Die Aufkleber seien ein erster Anstoß, um andere Ortsverbände anzuregen, sich mit dem Klimaschutz auseinander zu setzen, führt Michael Langemann, der Pressesprecher der KAB, aus. Jeder könne seinen Zuspruch zum freiwilligen Tempolimit offen zeigen. Aufkleber sind ab sofort kostenlos in den Gemeinden in Voxtrup und dem Büro der KAB in Osnabrück erhältlich.