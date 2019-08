Osnabrück. Die Stadt Osnabrück bietet mit einem Folder und einer App jeweils eine analoge und eine digitale Orientierungshilfe für die Kulturnacht 2019. Was taugen sie?

Wie kommt man am besten durch die Osnabrücker Kulturnacht? Die Stadt bietet jeweils eine analoge und eine digitale Orientierungshilfe an, um sich angesichts der Vielzahl von Orten und Veranstaltungsangeboten zurechtzufinden: Nicht nur den klassischen Folder in Papierform, sondern auch eine von Hochschul-Studenten der Medieninformatik entwickelte Smartphone-App, deren letztjährige Version entsprechend aktualisiert wurde.

Kein aktuelles Bild

Die ist aber zunächst einmal gar nicht so leicht zu finden. Entgegen der Ankündigung auf dem Flyer findet man auf der Homepage der Stadt keine Verlinkung. Und im App-Store sollte man sich nicht davon irritieren lassen, dass dort noch die Kulturnacht 2018 angezeigt wird. Dabei ist auch im Digitalen aus „Raum“ längst „Klang“ geworden – so das diesjährige „Kulturextra“-Motto.

Hat man diese Hürde übersprungen, lässt sich nach Orten, Künstlern und Veranstaltungen suchen – jeweils alphabetisch und nicht thematisch sortiert, sodass man im Grunde schon vorher wissen muss, wohin man oder wen oder was man sich anschauen möchte. Immerhin erlaubt aber ein Filter die Eingrenzung nach bestimmten Kategorien, Zeitpunkten oder Entfernungen – wenn man denn seinen Standort preisgeben möchte. Dann genießt man auch den Vorteil, auf der Karte schnell herauszufinden, nicht nur wo um einen herum etwas stattfindet, sondern durch einen Klick auf den jeweiligen Ort auch wann und um was es sich genau handelt.

Kaum Mehrwert

Der gedruckte Wegweiser enthält eine geographisch sortierte und farblich voneinander abgehobene Aufteilung in bestimmte Quartiere, die sich auch als Routenvorschläge lesen lassen und die in der App gänzlich fehlen. Da sie aber eine schnelle Information vor Ort ermöglicht, ist sie eine durchaus sinnvolle Ergänzung zum Papierformat. Ein Ersatz indes kaum. Denn um einen Überblick zu gewinnen, Orte zu entdecken, die man ansteuern möchte und entsprechend die Wege zu planen, taugt sie kaum. Da greift man dann doch besser auf den guten alten Stift zurück, mit dem man auf dem Papier seine ganz persönlichen Favoriten und Wege durch die Kulturnacht markiert.