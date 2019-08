Osnabrück. Während der Kulturnacht am Samstag sorgen vor dem Theater und dem Rathaus ausgesuchte Gastronomie-Stände für Stärkung der Kultur-Flaneure.

Matoke essen oder leckeres Falafel, einen guten Burger schlemmen oder doch lieber einen Stopp beim Italiener einlegen? Wer von 18 bis 24 Uhr Kultur tanken will, muss sich auch mal stärken. Allerdings beschränkt sich das mobile gastronomische Angebot auf ein paar Schmankerln auf dem Platz vor dem Theater sowie auf den Markt zwischen Marienkirche und Bibliothek.

„Die Kulturnacht ist nicht die Maiwoche“, erklärt Anke Bramlage vom städtischen Projektbüro, die für die Koordination der Kulturnacht verantwortlich zeichnet. Seit Jahren setzt sie auf die Kooperation mit den Gastronomen der Altstadt, die sich zum Teil etwas Besonderes einfallen lassen, um die Besucher zum Einkehren zu bewegen. So lockt Thomas Jankowski mit selbst gemalten Bildern und live gespieltem Jazz in sein Artelier Cafe in der Heger Straße. Und bei Feinkost Peral in der Dielinger Straße warten die Band HüPoTon sowie Skulpturen von Hubertus „August“ Wallenhorst auf die Kulturflaneure.

Wer nun wissen will, was das eingangs erwähnte Matoke ist, der muss an den Stand von African Dishes vor dem Theater gehen. Dort könnte das Gericht aus Uganda auf der Karte stehen. Es handelt sich um eine Kochbanane mit Rind- oder Lammfleisch und Chili. Aber auch traditionell zubereitete, afrikanische Gemüseteigtaschen, Fleischbällchen und Fischröllchen werden dort von Helen Nintemann und ihrem Team angeboten.

Ansonsten gibt es natürlich Bratwurst, eine Burger Box, einen Falafel-Stand sowie Bier- und Weinbuden. „Das Angebot auf den großen Plätzen ist bewusst als Ergänzung zur Gastronomie in der Altstadt gedacht“, betont Anke Bramlage.