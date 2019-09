Tribute-Band Geneses am Samstag in der Lagerhalle CC-Editor öffnen

Fast genau wie Genesis klingt die Band Geneses, die am Samstag in Osnabrück spielt. Foto: Fabian Piekert

Osnabrück. Wer sich jetzt fragt, an wen oder was ihn der Name Geneses erinnert, der wird vielleicht mit dem Song „We can’t Dance on Broadway“ etwas anfangen können. Nein? Aufklärung gibt es am Samstag, 7. September, in der Lagerhalle in Osnabrück.