Osnabrück. Erstmals war in diesem Jahr ein Mitgliedsunternehmen Gastgeber des Technologieforums des „Netzwerks der Informations- und Kommunikations-Wirtschaft in und um Osnabrück“ (iuk), das sich als „Heimat digitaler Neudenker“ versteht.

Im vor zwei Jahren neu bezogenen Gebäude des Mineralölunternehmens Q1 in dessen „Hafencampus“ wurden Fachvorträge zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehalten. Im Anschluss gab es für die geladenen Mitglieder und Gäste die Möglichkeit, im Rahmen eines Sommerfestes auf dem Außengelände „Innovationsnetworking“ zu betreiben.

Von papierbasiert zu digital

„Wenn die Daten nicht stimmen, müssen wir über KI gar nicht reden“, brachte Universitätsprofessor Oliver Thomas sein Anliegen auf den Punkt, auch die Schnittstellen in den Blick zu nehmen, um „digitale Geschäftsmodelle“ und -prozesse zu verstehen, die sich „von papierbasiert zu digital“ entwickeln. Dafür sei es wichtig, sowohl Bilanzen lesen als auch programmieren zu können, betonte der Osnabrücker Wirtschaftsinformatiker, der die im Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz angesiedelte, interdisziplinäre Forschungsgruppe „Smart Enterprise Engineering“ leitet. „Klassische Gesetze“ würden durch KI nicht „ausgehebelt“, sondern „neu zusammengeführt“. Die entscheidende Frage sei dabei, welche Technologie man anwendet, um mit „Smart Glasses“ auf der Nase anstelle von behäbigen Papierordnern in der Hand zu arbeiten. Projekte würden in der Regel „nicht an falscher KI, sondern am Management“ scheitern, gab Thomas zu bedenken und präsentierte demgegenüber erfolgreiche Anwendungsfälle aus der Region, in der er die starke Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nicht nur zu schätzen gelernt hat, sondern auch selbst mit vorantreibt, um mit Digitalisierung und KI „Chancen für den Mittelstand“ zu eröffnen.

Praxisbeispiele für Machine Learning

Das Software- und Consulting-Unternehmen Salt and Pepper ist zum Beispiel eines, das „Machine Learning“ schnellstmöglich „in die Industrie bringen“ und dort „Mehrwerte erzielen“ möchte, wie es der dafür verantwortliche Business-Manager Nils Haldenwang zu Beginn seines Vortrags formulierte. Er lieferte dafür Praxisbeispiele, indem er von verschiedenen Projekten berichtete – bis hin zur Objekterkennung mit künstlich erzeugten Bildern aus 3D-Modellen, die etwa auch beim autonomen Fahren eine Rolle spielen könnte. Bis die Menschen „zu Beifahrern degradiert“ würden, könnte es aber noch rund 20 Jahre dauern, schätzte iuk-Vorstand Axel Balzer, der zudem darauf verwies, dass KI im Gegensatz zum Menschen unter monotonen, immer wiederkehrenden Arbeitsprozessen nicht leidet, sondern daraus lernt.

Osnabrück als Hotspot für Künstliche Intelligenz

Bürgermeisterin Eva-Maria Westermann betonte in ihrem Grußwort, dass KI längst ein „fester Bestandteil unseres Alltags“ sei und auch in wirtschaftlicher Hinsicht aus Osnabrück und der Region als Vorreiter und „Hotspot für KI“ nicht nur in Niedersachsen „nicht mehr wegzudenken“ wäre. Auch Q1-Vorstand und Gastgeber Frederick Beckmann, dessen Unternehmen sich seit seiner Gründung zum Standort Osnabrück bekennt, sieht mit „innovativen Studienfächern“, „stark wachsenden Hochschulen“ und deren Vernetzung mit Unternehmen in Osnabrück „beste Voraussetzungen“, um den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten – mit dem geplanten KI-Zentrum am ehemaligen Güterbahnhof in Zukunft auch in der „allerersten Liga“.