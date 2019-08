Osnabrück. Die Stadt will ihre seit 2008 geltenden ökologischen Bauvorschriften verschärfen und stößt damit auf Widerstand bei der Industrie und Handelskammer: Zusätzliche Regelungen zur Dachbegrünung und zur Energieeffizienz bei Gewerbebauten führten zu einer Verteuerung des Bauens in Osnabrück.

Dabei beabsichtige die Osnabrücker Politik mit anderen Maßnahmen das genaue Gegenteil, kritisiert die IHK Osnabrück- Emsland-Grafschaft Bentheim in einer Pressemitteilung. "Die Wettbewerbsfähigkeit des Investitionsstandortes Osnabrück würde – auch im Vergleich zum Umland, wo entsprechende Vorgabe nicht eingehalten werden müssten – messbar verschlechtert."

Am Dienstag, 3. September, wird der Osnabrücker Rat aller Voraussicht nach die neuen verschärften Regelungen beschließen. Schon im Stadtentwicklungsausschuss betonten die Fraktionen, dass sie auf Einstimmigkeit Wert legen, um gegenüber Investoren geschlossen auftreten zu können. Die IHK wandte sich nach eigenen Angaben nun schriftlich an Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) und an die Ratsfraktionen mit der Bitte, auf die zusätzlichen Vorgaben zur Bauleitplanung zu verzichten.

„Gerade im Baurecht ist eher eine Entbürokratisierung vordringlich, nicht dagegen eine weitere Regulierung mit dem Ergebnis eines regionalen Flickenteppichs von erschwerenden Auflagen“, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf in der Mitteilung zitiert.