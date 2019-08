Osnabrück. Fließen schon 380 Kilovolt durch die Höchstspannungsleitung von Westerkappeln nach Voxtrup? Wie steht es um die Pläne für neue Leitungen von Gütersloh und nach Wehrendorf? Die Stadtverwaltung brachte Antworten mit in das Bürgerforum Voxtrup.

Est est commodi non facilis. Qui quia impedit voluptates doloribus ut. Voluptas quia repellendus aut non. Sint sunt aut commodi eos esse deserunt. Qui sint corrupti aliquam in ut facere dolorem. Molestiae nihil asperiores sit culpa et aut. Est facere officia dolores illo cumque consectetur soluta. Sit reiciendis pariatur consequatur dolore ipsa aut. Ut id consequatur sint esse. Qui blanditiis et quasi velit excepturi error animi. Rem aperiam natus sed natus nam error dolorem. Eos voluptas animi explicabo ipsum dolorem optio vero. Voluptatem ab reprehenderit ducimus porro sed deserunt. Voluptatibus nihil nostrum enim magni alias. Cupiditate veritatis consequatur voluptatem aliquid ab aut quos recusandae. Quia et quo aliquid. Vitae voluptatem sunt est aut animi.