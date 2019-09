Osnabrücker Jugend ernst nehmen

Im März streikten Osnabrücker Schüler vor dem Theater am Domhof und forderten ein Umdenken in der Klimapolitik. Foto: David Ebener

Osnabrück. Es ist bemerkenswert, was die Jugendlichen der "Fridays for Future"-Bewegung erreicht haben - nicht nur in Osnabrück, sondern weltweit. Das Thema Klimaschutz ist in aller Munde. Vielleicht können die Schüler auch dem Osnabrücker Klimabeirat mehr Durchschlagskraft verleihen.