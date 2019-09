Osnabrück. Nicht nur Peter Maffay hat einen guten Grund, um im Frühjahr auf Tour zu gehen. Auch Gregory Porter und Knorkator sind unterwegs.

Peter Maffay feiert sich selbst im Frühjahr 2020. Dann geht er unter dem Motto „50 Jahre Peter Maffay“ auf Tournee. So lange ist der Sänger schon im Musik-Geschäft tätig. Bei seinen Auftritten am 3. März in der TUI Arena in Hannover, am 6. März in der Westfalenhalle in Dortmund und am 23. März im Gerry Weber Stadion in Halle spielt er alte Hits und Lieder aus seinem neuen Album „Jetzt“.

Gregory Porter ist einer der bekanntesten Jazz-Sänger unserer Zeit. Seine Musik, die sich aus den Stilen Jazz, Blues und Soul speist, spricht auch Leute an, die diesem Genre sonst fernbleiben. Am 6. März gastiert Porter mit seiner Band in der Halle Münsterland in Münster, am 8. März in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld und einen Tag später in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg.

Knorkator sind wieder da. Die verrückteste Band Deutschlands, die sich selbst als sich selbst als Deutschlands meiste Band der Welt bezeichnet, führt ihr schrilles Rock-Theater am 6. März im Forum in Bielefeld auf.

