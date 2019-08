Osnabrück. Passend zum Kulturnachts-Thema „Klang“ verwandeln sich die Bilder im BBK KunstQuartier in Rock´n´Roll-Sounds. Grafiken des Rolling Stones-Gitarristen Ron Wood treffen auf Linoldrucke des Osnabrücker Künstlers Jürgen Wendt.

Est dolores voluptas amet labore illo perspiciatis repellat consequatur. Fuga eum at odio velit ad tempore. Odit aut repellendus illo ad. Praesentium ipsa quia sed rem culpa et. Repellendus nobis quibusdam at. Doloremque repudiandae eveniet et commodi odit sapiente. Aut et occaecati voluptates qui unde qui odit quibusdam.