Osnabrück. Vom 13. bis 15. September werden auch dieses Jahr in der Osnabrück-Halle Neuheiten der Handarbeit präsentiert. Mit einem umfangreichen Programm feiern die Veranstalter das langjährige Bestehen der "Nadel und Faden".

Zum 25. Geburtstag der Messe bieten die Veranstalter der "Nadel und Faden" ihren Besuchern neben einem reichen Angebot an Stoffen und Kurzwaren, dieses Jahr auch Modenschauen, Workshops und Vorführungen verschiedener Handarbeitstechniken. Rund 100 Händler und Aussteller aus den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz werden am zweiten Septemberwochenende neue Trends der Textilbranche vorgestellt. An zahlreichen Ständen werden Handarbeitstechniken, wie zum Beispiel Makramee, veranschaulicht.



Als besonderes Highlight des Jubiläums sind zusätzliche Aktionen und Showeinlagen geplant. Unter Anderem werden sich die Stelzen Künstler "Theater Jelicious Cotton on" aus Utrecht unter die Besucher der Messe mischen.

Nach eigenen Angaben erwarten die Veranstalter in diesem Jahr den 200 000. Besucher der "Nadel und Faden", der sich auf eine besondere Überraschung freuen darf. Alle Vorverkauf-Tickets, die noch bis zum 8. September erworben werden können, nehmen zusätzlich an der Verlosung einer hochwertigen Nähmaschine teil.