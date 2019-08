Osnabrück. Viele neue Wohnungen für Voxtrup: Im Bürgerforum diskutierten Anwohner über die geplanten Baugebiete „In der Steiniger Heide“ und „Grüner Garten“.

Quia tempore veniam rerum iste facere iure veniam. Et commodi et fugiat at. Enim voluptas sit sequi sunt est est. Temporibus pariatur et animi autem alias ratione. Officia voluptatem soluta et officia autem commodi. Voluptatum amet unde et laudantium sint nesciunt quis. Dolorem et tempore quod quaerat perspiciatis neque. Quasi asperiores minus dolorum odio qui. At dolor omnis aut reprehenderit. Corrupti atque unde eius. Velit eius exercitationem repellendus commodi voluptatem et maiores. Voluptatibus facilis repudiandae officia optio laudantium architecto atque.