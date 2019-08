Osnabrück. Das erste gemeinsame Klassenfoto gehört genauso zu einem gelungenen Schulstart dazu, wie die prall gefüllte Schultüte. Hier finden Sie die Fotos aus Ihrer Region.

Hier finden Sie die Fotos fast aller ersten Grundschulklassen des Jahrgangs 2019/20 nebst der jeweiligen Klassenlehrerin bzw. des jeweiligen Klassenlehrers aus Osnabrück.

Die Fotos vom ersten Schultag aus Osnabrück

Am 31. August 2019 finden Sie die Beilage in Ihrer Tageszeitung. Darüber hinaus finden Sie die Fotos der Einschulung 2019 in unter www.noz.de/einschulung.

Die Beilage ist zusätzlich auch als ePaper im pdf-Format und in unserer App „NOZ Premium“ erhältlich.