Osnabrück . Mit seinem Programm "Sonst noch was?!" begeisterte der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting am Miwwoch trotz Regenzulage das Publikum im Innenhof vom Haus der Jugend bei der letzten Ausgabe der diesjährigen Sommerreihe "Kultur im Innenhof".

Gegen Ende des Programms kommen sich Kabarettist und Publikum noch einmal ganz nahe. Denn da lässt ein etwa zehnminütiger Regenschauer einen Teil der Zuschauer vom Innenhof zu Kai Magnus Sting auf die überdachte Bühne flüchten. "Soll ich echt weitermachen", fragt der Kabarettist, um schließlich mit einem witzigen Exkurs über Wetter-Reaktionen im Ruhrpott fortzufahren: "Is et Schweiß oder is et Regen?"

Die Absurdität des Alltags beobachtet und mit trockenem Ruhrpott-Humor kommentiert - das macht Kai Magnus Stings aktuelles Programm "Sonst noch was?!" aus, in dem er "von den komischen Dingen und anderen großen Kleinigkeiten" erzählt und mit dem er am Mittwoch die diesjährige Sommerreihe "Kultur im Innenhof" im gut besuchten Innenhof vom Haus der Jugend schloss (Veranstalter: Fokus e.V.). Einen Schwerpunkt legte der 41-Jährige auf seine zunehmenden Altersbeschwerden und der Tatsache, dass die Ärzte um ihn herum immer jünger und dynamischer werden. Deren Empfehlungen zu knackigen Salaten oder Belastungs-Tests erteilte Sting eine klare Absage: "Diesen Körper will ich nicht belasten!"

Dass er keine rheinische Frohnatur, sondern eher ein spöttischer Ruhrpott-Melancholiker ist, bewies Sting bei seiner Ablehnung stylischer Coffee-Shops ("Dat gab et doch früher nich!"), dem Bauwahn auf deutschen Straßen ("Ich möchte nicht, dass Leute, die mich nicht kennen, nur für mich bauen!") oder der Paybackkarten-Manie in Hotels ("Die Welt ist verrückt!").

Herrlich schnodderig auch die Anekdoten über Stings "Omma" und ihre auf den Punkt gebrachte Ruhrpott-Grammatik ("Siehste! Ende!"). Seiner Partnerin, von Sting als "ständige Begleiterin" bezeichnet, widmete er wiederum Alltagsgrotesken über deren Dekorierungswahn durch alle Jahreszeiten hindurch. Und obwohl er in einer abschließenden Story die Unmöglichkeit schilderte, statt des ungeliebten Rhabarberkuchens den verlangten Butterkuchen zu bekommen,entließ Kai Magnus Sting das Publikum mit folgendem Rat: "Lachen Sie mit weiten Augen."