Osnabrück. Zur Eröffnung der Ausstellung "Gemeinsam gegen Rechtsextremismus" diskutierten Schüler der BBS Pottgraben in Osnabrück mit Vertretern aus Poltik und Öffentlichkeit. Dabei sprach sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius für eine konsequente Anwendung bestehender Gesetze aus.

An der Talkrunde nahmen außer Pistorius unter anderem Lea Mor von der jüdischen Gemeinde in Osnabrück, der Leiter des VfL-Nachwuchsleistungszentrums Alexander Ukrow, die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat und der Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes Bernhard Witthaut teil. Die Schüler hatten die Möglichkeit, von eigenen Erfahrungen zu berichten.

Lob für die Friedensstadt Osnabrück

Pistorius forderte eine konsequente Anwendung der Gesetze, bevor härtere Strafen und Gesetzte erlassen würden. Lea Mor lobte Osnabrück aufgrund der vielfältigen Bemühungen als Friedensstadt. Filiz Polat drängte darauf, auch kleine Fälle von Rechtsextremismus zu verfolgen. Der Präsident des Verfassungsschutzes Witthaut sagte, das nicht nur die Statistik wichtig sei, sondern jeder einzelne Fall. Ukrow war der Meinung, dass Vereine, und insbesondere der Fußball, aufgrund der öffentlichen Relevanz eine besondere Verantwortung tragen.



Sensibilisierung beginnt im Elternhaus

Demokratie durch Bildung, Zivilcourage, konsequente Bestrafung sowie eine Kultur der Wertschätzung: Das waren Stichwörter der Diskussion, die auch als Eckpunkte eines vernünftigen gesellschaftlichen Zusammenlebens taugen. Zum Abschluss machte Witthaut noch einmal deutlich, dass er mit der Ausstellung ein Gerüst in die Schulen geben wolle, um mit Hilfe der Lehrer die Schüler zu sensibilisieren. "Jedoch kann man nicht alles auf die Lehrer abwälzen, Sensibilisierung fängt bereits im Elternhaus an", so Witthaut.