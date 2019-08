Osnabrück. Zu ihrer Zeit waren die Fechterin Helene Mayer, die Hochspringerin Gretel Bergmann, der Fußballer Julius Hirsch und viele weitere jüdische Athleten als Nationalspieler, Welt- und Europameister, Olympiasieger oder Rekordhalter gefeierte Spitzensportler in Deutschland. Nach 1933 stellten die Nationalsozialisten sie wegen ihres Glaubens oder ihrer Abstammung ins Abseits und brachten viele von ihnen später in den Konzentrationslagern um. Der Holocaust beendete eine Erfolgsgeschichte jüdischer Sportler und Sportfunktionäre in Deutschland, die heute weitgehend vergessen ist. Daran erinnert eine Ausstellung in Osnabrück.

Mit der Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung“ über „jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach“ erinnert das Diözesanmuseum Osnabrück vom 31. August bis zum 13. Oktober an diese erfolgreiche Sportlergeneration und möchte dabei ein Zeichen gegen den heute wieder aufkeimenden Antisemitismus setzen. „Wenn der Geschäftsführer des Chemnitzer FC am vergangenen Wochenende wegen seiner Haltung gegen Rechtsradikalismus von den eigenen Fans als ‚Judensau‘ bezeichnet wird und jüdische Mitbürger auf der Straße kaum wagen, ihre Kippa auf dem Kopf zu tragen, kann der Rückblick auf den Umgang mit jüdischen Sportlern durch das NS-Regime vor allem eines sagen: Wehret den Anfängen“, begründet Museumsdirektor und Ex-VfL-Osnabrück-Präsident Hermann Queckenstedt, in einer Pressemitteilung die kurzfristige Aufnahme der Wanderausstellung in das Jahresprogramm des Hauses.



Überlebensgroße Silhouetten vor dem Dom

Auf dem Domhof vor der Osnabrücker Kathedrale werden zur städtischen Kulturnacht am kommenden Samstag 15 überlebensgroße Silhouetten von 17 erfolgreichen und doch verfolgten Sportlerinnen und Sportlern zu sehen sein, deren Lebensweg und -schicksal durch begleitende Texte in deutscher und englischer Sprache erschlossen wird. Nur weil sie Juden waren, schloss man diese Frauen und Männer während der NS-Zeit aus ihren Sportvereinen aus und tilgte ihre Namen in Sieger- und Kaderlisten.

Der Fußballpionier und Mitbegründer des Deutschen Fußball-Bundes, Walther Bensemann, floh aus seiner Heimat. Andere wie der Fußballnationalspieler Julius Hirsch oder die zehnfache deutsche Leichtathletikmeisterin Lilli Henoch wurden deportiert und ermordet. Vorgestellt werden darüber hinaus der Schachweltmeister Emanuel Lasker, der Meisterboxer Erich Seelig, die deutsche Tennismeisterin Nelly Neppach, der deutsche Speerwurfmeisterin Martha Jacob, die Turnolympiasieger Alfred und Gustav Felix Flatow, die Europameister im Gewichtheben beziehungsweise Ringen Julius und Hermann Baruch, der Eishockeyspieler Rudi Ball und der Fußballnationalspieler Gottfried Fuchs. Ralph Klein entkam nur knapp der Deportation nach Auschwitz. Nach dem Krieg war er israelischer, später deutscher Basketball-Nationaltrainer.

Träger und Leihgeber der Ausstellung ist das Zentrum deutsche Sportgeschichte in Berlin, nachdem diese von der Kulturstiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) initiiert, konzipiert und finanziell gefördert worden war. Sie startete anlässlich der European Maccabi Games 2015 in Berlin und war später in Frankfurt, Dortmund sowie acht weiteren Orten zu sehen – zuletzt bis Mittwoch (28. August) in Kiel.



Bogen in die Gegenwart

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollte es bis 2004 dauern, bevor mit der Schwimmerin Sarah Poewe in Athen erstmals wieder eine jüdische Athletin eine olympische Medaille für Deutschland errang. Ihre Biographie wird auf dem Domhof den Bogen in die Gegenwart schlagen. Die Ausstellung ist über QR-Codes mit ergänzenden Texten, Fotos und Filmen verknüpft, die ausführlich die jüdische Geschichte des deutschen Sports dokumentieren.

Begleitend zur Wanderausstellung im Außenbereich wird in der Blickpunktvitrine im Forum am Dom an jüdische Sportler und Sportfunktionäre aus Osnabrück erinnert: so etwa an den VfLer Felix Löwenstein sowie Carl Meyer von Ballsport Eversburg. Das Diözesanmuseum hat das Projekt mit der jüdischen Gemeinde in Osnabrück abgestimmt und konnte mit dem Stadtsportbund, der Fanabteilung des VfL Osnabrück und der Felix-Nussbaum-Gesellschaft finanziell engagierte Mitträger gewinnen, während die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, das VfL-Museum und der Verein Ballsport Eversburg das Vorhaben ideell begleiten.

Anzeige Anzeige

Obwohl die Ausstellung schon in der Kulturnacht zu sehen ist, wird sie erst am Montag, 2. September, von Michael Grünberg als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und Weihbischof Johannes Wübbe offiziell eröffnet. Der Historiker Henry Wahlig vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird als exzellenter Kenner des jüdischen Sports in Osnabrück in die Ausstellung einführen und dabei den Bogen zu Erfolg und Verfolgung jüdischer Aktiver in der Region schlagen.



Die Eröffnung ist öffentlich, wobei sich Interessenten zur besseren Planung möglichst beim Diözesanmuseum anmelden sollten, unter Telefon 0541 318-481 oder per E-Mail an museum@bistum-os.de. Hier können auch Führungen für Gruppen oder Schulklassen gebucht werden. Im Begleitprogramm gibt es im Forum am Dom jeweils um 19 Uhr folgende Vorträge: Am Dienstag, 10. September, spricht Hermann Queckenstedt zum Thema: „Sportler im Visier der Gestapo. Wie die Nationalsozialisten in Osnabrück den Sport unter ihre Kontrolle brachten“. Am 24. September stellt die Kunsthistorikerin Anne Sibylle Schwetter „Felix Nussbaums Sportlerbilder“ unter dem Titel „Fußballkampf und Radrennsieger“ vor.