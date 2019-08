Osnabrück. Die Sommerferien in Osnabrück zu verbringen, bedeutet keineswegs Langeweile. Dank des Ferienpasses haben 8585 Kinder eine abwechslungsreiche, aufregende und lustige Zeit in ihrer Heimat verbracht. Das zeigen die Auswertungen des diesjährigen Ferienpasses. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz.

Der Ferienpass sei aus Sicht des Stadtrat Mitgliedes Wolfgang Beckermann ein "Osnabrücker Erfolgsmodell". Nachdem der Zeitraum des Passes mit Beginn der Schulzeit am 14. August abgelaufen ist, zieht Beckermann eine positive Bilanz. 8585 Pässe hat die Stadt Osnabrück dieses Jahr verkauft. Damit seien die Zahlen im Vergleich zu den vergangenen Jahren stabil. Davon wurden 2045 kostenlos an Kinder verteilt, deren Eltern den OS-Pass besitzen. Damit steht der Ferienpass nicht nur für spannende Ferien, sondern auch Chancengleichheit, sagte Beckermann und hob die soziale Funktion des Passes hervor. Aus 652 Veranstaltungen waren 549 kostenlos.

Doch nicht nur die Zahlen sprechen für einen erfolgreichen Ferienpass. Nach beispielsweise einem Besuch im Escape Room in Osnabrück freuten sich die Kinder gleich doppelt, denn danach ging es zur Abkühlung ins Schwimmbad: "Das hat wirklich Spaß gemacht und jetzt gehen wir erstmal schwimmen", sagte ein Kind begeistert, wie Katarina Kosbap vom Ferienpass-Team berichtete.

Individuelles Programm

So konnten sich die Jungen und Mädchen ihr Programm den eigenen Interessen entsprechend selbst zusammenstellen. Premiere feierte der nicht alkoholische Cocktailworkshop, bei dem die Kinder lernten, selbst zu mixen und ihre Getränke - wie ein Barkeeper - zu dekorieren. Denn das Auge isst und trinkt bekanntermaßen mit. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde dieses Jahr von den Organisatoren bedient und kam bei den Kindern gut an, berichtete Kosbap. In einem "Upcycling"-Kurs lernten die Jungen und Mädchen etwa ihre alte und gebrauchte Kleidung aufzuwerten. Als weiteres Highlight hob das Ferienpass-Team zudem das neue Mehrgenerationen-Projekt hervor. Hoch im Kurs stand die Hütten- und Budenstadt. Zu dieser meldeten sich vier Väter an und bestritten den Kurs gemeinsam mit allen Teilnehmern. "Bei der VFL-Bude haben sie sich besonders viel Mühe gegeben", erwähnte Kosbap. Und was war das Highlight der Kinder? "Das beste ist immer das Eröffnungsfest" sagten diese, wie Kosbap berichtete.

Weniger Schwimmbadbesuche

Einzig rückläufig waren die Besuche des Nette-, Moskau- und Schinkelbad. Im vergangenen Jahr besuchten die Kinder die Schwimmbäder etwa 10.000 Mal mehr. Dennoch liegen die diesjährigen Zahlen von 19.240 Besuchen überdurchschnittlich im Vergleich der letzten Jahre.

Für die nächsten Jahre wünschen sich die Kinder, dass sie ihre Schwimmgutscheine in allen Ferien nutzen können. Von den Mädchen des Ferienpasses drang zu den Organisatoren durch, dass sie sich mehr Veranstaltungen nur für Mädchen vorstellen können. Dabei gebe es bereits 40 Veranstaltungen, die speziell auf sie ausgerichtet sind, sagte Kosbap lächelnd.