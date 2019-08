Osnabrück. Die Felix-Nussbaum-Foundation darf sich über einen großen Geldsegen freuen. Mit einem Festakt im September soll die Summe von 700.000 Euro aus einem privaten Nachlass offiziell an die Stiftung gehen und sofort weiterhelfen.

Die Felix-Nussbaum-Foundation erhält eine außerordentliche Zustiftung in Höhe von 700.000 Euro aus dem Nachlass von Birgitta Schlenke. Dadurch werde es der Stiftung "in Zukunft mehr als je zuvor möglich sein, das Werk von Felix Nussbaum national und international bekannter zu machen", teilt die Stiftung mit.

Schlenke habe stets in freundschaftlicher Verbindung zum Felix-Nussbaum-Haus gestanden, so die Stiftung weiter. Das Geld kann die Stiftung direkt für die Finanzierung von Ausstellungen oder die Leihe von Kunstwerken ausgeben, denn es fließt nicht in das grundlegenende Stiftungskapital, mit dem beispielsweise durch Aktien Gewinne erzielt werden sollen. In der aktuellen Zeit, in der kaum bis gar keine Zinsen erwirtschaftet werden können, hilft das Geld der Stiftung enorm, denn so werde sie wieder etwas liquider, erklärt Thorsten Heese, Kurator des Museumsquartiers und Stellvertreter von Stiftungs-Geschäftsführer Nils-Arne Kässens.



Festakt am 11. September

Zu den Umständen der Spende und wofür das Geld genau ausgegeben werden soll, wollte der Stiftungsvorstand auf Nachfrage unserer Redaktion nichts sagen. Der stellvertretende Vorsitzende Franz-Josef Hillebrandt verweist dabei auf die traurigen Umstände, den Tod von Birgitta Schlenke. Näheres wolle die Stiftung erklären, wenn das Stiftungsgeschäft bei einem nichtöffentlichen Festakt am Mittwoch, 11. September, im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses unterzeichnet wird.

Gegründet wurde die Felix-Nussbaum-Foundation im Jahr 2001 von den Eheleuten Hubert und Irmgard Schlenke. Mit ihr wollten sie das Werk von Felix Nussbaum und anderen Künstlern, die die Malerei als Widerstand gegen das Nazi-Regime verstanden, für die nächsten Generationen erhalten. Die Kunstwerke sollen wissenschaftlich untersucht und der Öffentlichkeit in Ausstellungen und Publikationen zugänglich gemacht werden. Letzteres geschieht federführend durch die Ausstellungen im Felix-Nussbaum-Haus im Museumsquartier Osnabrück. Auch die die Pflege, Bearbeitung und Erhalt des Werkes von Felix Nussbaum anderen Künstlern, die vor dem Nazi-Regime ins Exil flüchteten und mit ihrer Kunst Widerstand leisteten, sowie der Verleih der Kunst an Museen der ganzen Welt gehören zu den Satzungszwecken der Stiftung.

Wie die die Felix-Nussbaum-Foundation mitteilt, sei es ihren Gründern immer ein Anliegen gewesen, den Kunstwerken Nussbaums besonders in dem vom New Yorker Architekten Daniel Libeskind entworfenen Felix-Nussbaum-Haus weltweite Geltung und tiefe Anerkennung zu verschaffen.