Osnabrück. Äpfel, Birnen, Pflaumen: Die Stadt Osnabrück stellt kostenlos auch in diesem Jahr elf ihrer 22 Streuobstwiesen zur Verfügung.

Die Wiesen befinden sich in den Stadtteilen Pye, Atter, Eversburg, Gartlage, Haste, Darum und Sutthausen. Dort stehen überwiegend Apfelbäume, vereinzelt aber auch Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Jedem ist es erlaubt, sich dort an der Ernte zu bedienen. Nach Angaben der Stadt sind auf den Streuobstwiesen überwiegend alte und regionaltypische Sorten zu finden, die auch für Allergiker verträglich sein sollen.

Insgesamt gibt es in Osnabrück 22 Streuobstwiesen in städtischer Hand. Allerdings sind nicht alle öffentlich, weil sie teilweise beweidet werden oder verpachtet sind. Während manche Obstwiesen erst 10 bis 15 Jahre alt sind, ist die älteste auf dem Finkenhügel am Klinikum schon 60 Jahre alt. Die größte Streuobstwiese ist am Burenkamp. (Weiterlesen: Warum Fallobst in der Stadt abgegeben werden darf und im Landkreis nicht)

Regeln beachten

Bei den meisten Streuobstwiesen handelt es sich um Ausgleichsflächen für Baugebiete. Die Stadt bemüht sich eigenen Angaben zufolge sehr um die Erhaltung und die Neuanlegung von Streuobstwiesen, nachdem im 20. Jahrhundert viele von ihnen dem Siedlungsbau hatten weichen müssen. Sie bieten vielen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum, etwa Honig- und Wildbienen, Steinkauz und Grünspecht. Daher bittet die Stadt, pfleglich mit den Streuobstwiesen umzugehen. Nicht erlaubt sind das Befahren mit Autos, das Klettern auf Bäume und das Abbrechen von Ästen und Zweigen. Tiere sollten ungestört bleiben, Feuer dürfen nicht entzündet und Müll nicht hinterlassen werden. (Weiterlesen: Streuobstwiesen bieten kostenlos Obst - kaum einer bückt sich noch)

Liste der Streuobstwiesen in Osnabrück: