Osnabrück. Mindy Kaling hat nicht nur das Drehbuch zu "Late Night - Die Show ihres Lebens" geschrieben. Sie verkörpert auch den Gegenpart an der Seite von Hauptdarstellerin Emma Thompson, die hier als zynisch berechnender Late-Night-Star überzeugt. Das Ergebnis ist eine treffende, mitunter bitterböse Mediensatire.

Vergessen Sie David Letterman. Vergessen Sie Jay Leno. Vergessen Sie Conan O'Brien, Jimmy Fallon und all die anderen weißen Männer, die seit Jahrzehnten das Format der Late-Night-Show in den USA prägen. Die eigentliche Heldin auf dieser Bühne heißt Katherine Newbury (Emma Thompson). Und seit 28 Jahren dominiert sie mit ihrer Sendung „Tonight With Katherine Newbury“ das Nachtprogramm.

Dominierte, muss man sagen. Denn seit zehn Jahren bröckeln die Quoten. Geblieben ist nur noch die Erinnerung an bessere, erfolgreichere Zeiten. Und an den Namen der Late-Night-Queen, den der Sender nur noch aus Prestigegründen mit sich herumschleppt. Gerade, als Senderchefin Caroline Morton (Amy Ryan) Katherine durch einen jüngeren, erfolgreichen Comedian ersetzen will, taucht mit der völlig branchenfremden Quereinsteigerin Molly (Mindy Kaling) eine Frau im männlich dominierten Autorenteam auf.

Spitze des Eisbergs

Der Film „Late Night – Die Show ihres Lebens“ funktioniert über weite Strecken als herausragende Mediensatire auf das US-amerikanische Showbusiness. Und das ist in erster Linie Mindy Kaling zu verdanken. Nicht nur, weil sie an der Seite von Thompson in der Rolle der TV-Quereinsteigerin Molly brilliert. Sondern ganz besonders, weil sie auch für das Drehbuch verantwortlich ist.

Und da ist die Ausgangsprämisse eines weiblichen Late-Night-Stars, den es so in Wirklichkeit in den USA nie gegeben hat, nur die Spitze des funkelnden Eisbergs. Es geht um nichts Geringeres als Gendergerechtigkeit und die auch in Hollywood längst angekommene Gleichstellungs- und Diversitätsdebatte, die mittlerweile mit so einer verfluchten Verbissenheit geführt wird, dass man als Zuschauer im Jahre 2019 kaum noch eine gelungene Satire zu diesem Thema erwarten möchte.

Kaling erfüllt diese Erwartung trotzdem mit Bravour. Ihr Drehbuch strotzt nur so vor spitzzüngigen, treffsicheren und entlarvenden Dialogen. Dabei bleiben die gegensätzlichen Charaktere in der Inszenierung von Regisseurin Nisha Granata trotz mancher Überhöhungen sorgfältig gezeichnet und glaubwürdig.

Nummern statt Namen

Vor allem über die von Thompson herausragend verkörperte (und mit selbstreferenziellen Anspielungen gespickte) Figur der zynisch-unnahbaren Egomanin Katherine treibt der Film die Verlogenheiten und Selbstgerechtigkeiten Hollywoods anspielungsreich auf die Spitze. Natürlich behandelt der fiktive Late-Night-Star Katherine die Angestellten im Writers-Room wie Dreck und nummeriert sie der Einfachheit halber durch, anstatt sich die Mühe zu machen, deren Namen zu merken.

Die dunkelhäutige „Quotenfrau“ Molly muss sich hingegen gegen zahlreiche dumme und böse Vorurteile behaupten. Immerhin, so formuliert es Drehbuchautorin Kaling für ihre Filmfigur Molly trotzig, habe sie sich als "Quotenfrau unter Quotenfrauen" durchsetzen können.

Mehr Qualität im Fernsehen

Derlei doppelbödiger Humor macht es dem Publikum in „Late Night – Die Show ihres Lebens“ nicht immer einfach. Und das ist natürlich auch gut so. Denn das Publikum, ganz egal ob vor der Glotze oder im Kino, will mehr gefordert werden, als es derzeit allzu oft den Anschein hat. So hält der Film auch ein Plädoyer für mehr Qualität in Film und Fernsehen, fordert mehr als nur „den kleinsten gemeinsamen Nenner“ für die breite Masse.

Und geht am Ende dann doch einen butterweichen Wohlfühl-Kompromiss ein, der nicht zum Rest des Drehbuchs passt. Wer sich darüber nicht ärgern möchte, sollte bei der mit „Ein Jahr später“ eingeleiteten Schlusssequenz den Saal verlassen.

Late Night – Die Show ihres Lebens. USA 2019. R.: Nisha Ganatra. D.: Emma Thompson Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy. Laufzeit: 102 Minuten. FSK: keine Altersbeschränkung. Filmpassage, Filmtheater Hasetor.