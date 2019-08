Osnabrück . Die Osnabrücker Grünen unterstützen eine stärkere Zusammenarbeit von Jobcenter, Sozialarbeit und Ordnungsbehörden im überwiegend von Bulgaren bewohnten Problemquartier an der Buerschen Straße im Schinkel. Das schreibt die Ratsfraktion in einer Pressemitteilung.

„In den letzten beiden Jahren wurde bei der Integration auch bei Zuwanderern aus Bulgarien schon sehr viel erreicht. Das bestätigt ausdrücklich auch die Polizei Osnabrück“, schreiben der Ratsfraktionsvorsitzende Volker Bajus und die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Anke Jacobsen.

„Entscheidend ist es, den Betroffenen über Qualifikation und Jobangebote Perspektiven aus der Armut aufzuzeigen. Zugleich bekommen Betrüger, Ausbeuter und Mietwucherer, also die, die Not anderer ausnutzen, eine entschlossene Antwort von Polizei und Ordnungsamt.“

Vereinfachungen, Vorurteile und Pauschalisierungen, wie sie zuletzt die Debatte geprägt hätten, verstärkten nur die Verunsicherung im Stadtteil. „Der Staat muss für alle sichtbar und handlungsfähig sein", erläutert Jacobsen, die auch Vorsitzende des Sozialausschusses ist. "Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass die Polizei zukünftig mit einem Kontaktbeamten präsent sein will, der als Ansprechpartner für die Menschen im Viertel bereitsteht.“

Wie ein Bericht aus den Reihen der Polizeiinspektion Osnabrück zeige, seien Bulgaren in Osnabrück wegen geringer Sprachkenntnisse in besonderem Maße von Arbeitsausbeutung und prekärer Beschäftigung betroffen. Auch viele Geflüchtete seien gefährdet. Ein ergänzendes arbeits- und sozialrechtliches Beratungsangebot sei daher überfällig, so Jacobsen. „Die soziale Situation von Armen zu verbessern ist eine sinnvolle Investition“, so die Grünen.