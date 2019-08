Osnabrück. Energieeffizient und attraktiv für die Mitarbeiter - mit dieser Vorgabe hat das Planungsbüro Hahm in Osnabrück-Gretesch ein modernes Bürogebäude gebaut, das derzeit vier Unternehmen beherbergt und am Freitag offiziell eingeweiht wird.

Im Keller steht eine Holzpellet-Heizung, alle Innen- und Außenflächen sind mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet, es gibt Ladestationen für Elektroautos, Dachbegrünung, eine vorbildliche Dämmung, und natürlich wurde das Haus wurde CO2-neutral gebaut. "Wir haben hier alle Ansprüche an energieeffizientes, modernes Bauen erfüllt", sagt Berthold Uphoff. Der Geschäftsführer des Planungsbüros Hahm ist stolz auf das Gebäude, dessen Bau er schon seit vielen Jahren geplant hatte.

"Daraufhin haben wir das Ganze noch etwas größer geplant"

Bevor Uphoffs Unternehmen ins Gretescher Gewerbegebiet gezogen ist, saß das Planungsbüro viele Jahrzehnte im Ingenieurzentrum an der Mindener Straße. "Das war 1974 das erste Gebäude in Osnabrück mit einer Klimaanlage, es kamen damals Besucher aus Hannover, um sich das anzusehen." Im Laufe der Jahre habe das einst fortschrittliche Gebäude aber nicht mehr den Ansprüchen des Unternehmens genügt, und Uphoff begann, einen Neubau zu planen.

Von diesen Planungen erfuhren irgendwann auch die Ingenieurfirmen Jager und Partner sowie Dr. Ehlers/Unland, die ebenfalls im Ingenieurzentrum an der Mindener Straße saßen. Die langjährigen Mitbewohner fragten bei Berthold Uphoff nach, ob sie mit umziehen könnten, wogegen Uphoff nichts einzuwenden hatte. "Daraufhin haben wir das Ganze dann noch etwas größer geplant."

Zu den beiden Ingenieur- und Planungsbüros kam noch das Architekturbüro von Burkhard Hülsmann, der das "Ingenieurzentrum am Tie" auch entworfen hat, und schließlich noch ein Büro des IT-Riesen Bechtle. Fünf Unternehmen sitzen also derzeit in dem Bürogebäude, eine sechste Einheit ist noch frei. An der Suche nach einem geeigneten Standort für das Ingenieurforum war die Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) maßgeblich beteiligt, WFO-Projektleiter Ralf Kreye habe ihm schon vor einigen Jahren das Gewerbegebiet am Tie empfohlen, sagt Berthold Uphoff.



Das Ingenieurforum steht dabei an einem geschichtsträchtigen Ort. In der Chronikgruppe des Bürgervereins Darum-Gretesch-Lüstringen erfährt man, dass im Jahr 1999, als das Baugebiet am Tie entwickelt wurde, Grabungen durchgeführt wurden, bei denen Keramiken aus der Bronze- und Eisenzeit zutage traten und ermittelt werden konnte, dass an diesem Ort schon um 3800 vor Christus Siedlungen gewesen sein müssen.

Einweihung mit 450 Gästen

Fast 6000 Jahre später steht am Tie nicht nur ein Gebäude, das ökologisch den höchsten Standards entspricht, sondern auch den Mitarbeitern eine Atmosphäre bieten soll, in der sie gerne arbeiten. "In Zeiten des Fachkräftemangels müssen auch diese weichen Faktoren passen", sagt Berthold Uphoff. Das Ingenieurforum bietet den Mitarbeitern deshalb unter anderem viele große Fenster, eine Menge Platz, hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze und eine Cafeteria mit Außenbereich.

Am Freitag können dann auch alle Freunde und Geschäftspartner das Bürogebäude besuchen, mit einem großen Sommerfest wird das "Ingenieurforum am Tie" eingeweiht. Die ansässigen Unternehmen feiern mit 450 geladenen Gästen, die Feier beginnt um 11 Uhr und soll bis in die Nacht dauern.